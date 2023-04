Nenhuma rede social terá regulação maior que as leis do Brasil, afirma Flávio Dino

Manifestação do Ministro da Justiça ocorre um dia após o governo lançar uma portaria que permite punir plataformas que não combaterem apologia ou ameaça a ataques escolares

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 13/04/2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino durante Cerimônia de lançamento do Edital de Chamada Pública do Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais, durante à 13ª Feira Internacional de Defesa e Segurança



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), esteve no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13, para participar da 13ª Feira Internacional de Defesa e Segurança e, no local, afirmou a jornalistas que nenhuma rede social terá uma regulação maior do que as leis que vigoram no Brasil. “Tenho deixado muito claro: nenhuma empresa vai ter uma regulação maior do que as leis do país. É um princípio fundamental de um país soberano. É um princípio fundamental de um país soberano. Grandes poderes devem corresponder a deveres proporcionais”, completou Dino após ressaltar que as maiores empresas do mundo, atualmente, são as gigantes de tecnologia. A manifestação do político ocorre um dia após o governo federal editar uma portaria em que prevê multas de até R$ 12 milhões às empresas que se recusarem a seguir a legislação. Em um cenário extremo, a rede que obstruir ou não contribuir com medidas de combate à disseminação de conteúdos com apologias, incentivos ou ameaças a ataques escolares poderá ter as suas atividades suspensas. Contudo, o ministro ressaltou que há “sinais positivos” das redes em auxiliar o governo no combate a conteúdos extremistas. “Os sinais de ontem são bem positivos, no sentido de que as empresas vão nos ajudar para que vídeos de mutilação, de violência nas escolas, de violências pretéritas ou de promessas de violências futuras não continuem a invadir os celulares e os demais dispositivos dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos sobrinhos. É uma batalha civilizacional”, finalizou.