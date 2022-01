Netos de Olinda Bolsonaro fazem homenagens à avó após morte

Mãe de Jair Bolsonaro foi a óbito na madrugada desta sexta-feira; filhos do presidente usaram as redes sociais para se despedir da matriarca

Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro acompanharam o pai, o presidente Jair Bolsonaro, em sua última visita à mãe Olinda, em agosto de 2021



Os três filhos mais velhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) usaram suas redes sociais para prestar homenagens à avó, Olinda Bonturi Bolsonaro, de 94 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira, 21. Ela estava internada desde a última segunda-feira, 17, no Hospital São João, em Registro, no Estado de São Paulo. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi um dos primeiros a se manifestar sobre o falecimento da matriarca da família Bolsonaro. “Owwwww meu Grande Pai”, lamentou ele em seu Twitter.

Em seguida, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) publicou um vídeo com imagens da juventude de dona Olinda e retratos com Jair em seu Instagram. “Lamentavelmente faleceu minha avó Olinda. Que Deus a receba da melhor maneira possível. Na memória, momentos doces da minha infância até os mais recentes com ela e sua risada peculiar”, lembrou o neto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou o mesmo vídeo em seu Twitter. “Vó, olhe por nós aí junto de Deus! Muito obrigado por tudo”, agradeceu o senador. Em sua última visita à mãe, em agosto de 2021, o presidente Jair Bolsonaro foi acompanhado de três dos seus filhos. Jair Renan, o “04”, ainda não se manifestou sobre a morte da avó em suas redes sociais.

Owwwww meu Grande Pai!!!! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 21, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@bolsonarosp)