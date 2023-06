Nikolas Ferreira critica decisão que tornou Bolsonaro inelegível: ‘Vence o sistema’

O voto decisivo veio na manhã desta sexta-feira, 30, quando Cármen Lúcia seguiu o voto do relator Benedito Gonçalves; ex-presidente é acusado de uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado é um dos principais apoiadores do ex-presidente no Congresso Nacional



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para tornar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) inelegível. O ex-chefe do Executivo é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político por reunião com embaixadores em julho de 2022. O voto decisivo veio na manhã desta sexta-feira, 30, quando a ministra Cármen Lúcia disse acompanhar o relator Benedito Gonçalves e votou pela inelegibilidade. Logo após o voto da magistrada, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), apoiador e correlegionário de Bolsonaro usou as redes para se manifestar sobre a decisão. “Vence o sistema”, escreveu o parlamentar. Ainda faltam dois votos para que o julgamento seja concluído. Com a maioria formada, Bolsonaro ficará impedido de participar de eleições até 2030.