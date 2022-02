‘Ninguém será deixado para trás’, diz Bolsonaro sobre brasileiros na Ucrânia

Presidente se pronunciou sobre as retirada dos brasileiros na Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/12/2021 - 12:48 Presidente Jair Bolsonaro afirmou que 'nenhum brasileiro ficará para trás', no conflito da Ucrânia com a Rússia



O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais neste sábado, 26, e se pronunciou sobre a retirada de brasileiros do território ucraniano, invadido pelas Forças Armadas da Rússia. O mandatário afirmou que o governo já conseguiu transportar “cerca de 50 brasileiros para países vizinhos, incluindo jornalistas, estudantes, empresários e atletas.” Ministros, assessores e a diplomacia brasileira também trabalham para ‘evacuar’ os cidadãos da área de conflito.

Segundo o chefe do Executivo federal, duas aeronaves já foram disponibilizadas para eventual “missão de repatriação dos brasileiros que não conseguiram sair de território ucraniano” e foi taxativo: “Ninguém será deixado para trás.” O cenário foi considerado difícil pelo comandante do Planalto, mas Bolsonaro reiterou que o governo trabalha em conjunto com a Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, para que a população brasileira possa se encaminhar ao país vizinho.

O Capitão do Exército aproveitou para pontuar que o momento é sensível e que vidas humanas estão em jogo e para ‘alfinetar’ a imprensa brasileira. De acordo com o presidente, parte da mídia “insiste em gerar ruído e em desinformar em troca de cliques.” Por fim, a posição do líder brasileiro foi de reiterar que o Brasil defende a soberania entre os países e a integridade territorial dos Estados.