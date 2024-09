No Dia da Amazônia, ministra Cármen Lúcia diz que se solidariza com a população do Norte do país, que tem sofrido com a seca

‘Nós nos solidarizamos com os povos do Norte do Brasil, especialmente os da Amazônia, e o Brasil preocupado, o mundo preocupado’, disse a presidente do TSE nesta quinta-feira (5)

A ministra Cármen Lúcia, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), expressou sua solidariedade aos habitantes da região Norte do Brasil, que enfrentam uma severa estiagem. Durante a sessão plenária realizada nesta quinta-feira (5), ela destacou a preocupação do Brasil e do mundo com a situação crítica que afeta a vida das pessoas na Amazônia. “Nós nos solidarizamos com os povos do Norte do Brasil, especialmente os da Amazônia, hoje é o dia da Amazônia, e o Brasil preocupado, o mundo preocupado, vê uma estiagem que compromete a vida das pessoas”, disse a presidente do tribunal durante a sessão plenária desta quinta-feira (5).

Cármen Lúcia também enfatizou a importância de que a sociedade se mobilize para encontrar soluções que ajudem a mitigar essa condição de destruição provocada, em grande parte, pela ação humana. A ministra fez um apelo para que propostas e atitudes sejam adotadas com o objetivo de enfrentar essa crise ambiental.

