No Dia do Trabalho, Tabata divulga nomes que vão construir plano de governo

No total, serão criados 35 grupos de trabalho para discutir temas ligados a capital paulista

CLAUDIO REYES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO pré-candidata à Prefeitura de São Paulo vai compor 35 grupos de trabalho diferentes



A pré-campanha da deputada federal Tabata Amaral (PSB) prepara, para a próxima quarta-feira (1), Dia do Trabalho, um evento com a divulgação de nomes de pessoas que vão participar ativamente da construção do plano de governo dela. A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo vai compor 35 grupos de trabalho diferentes. A ideia é que cada grupo tenha um tema, contemplando todas as políticas e macrorregiões da cidade. Nomes como o da professora Cláudia Costin, ex-diretora de educação do Banco Mundial e ex-secretária estadual de Cultura de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin; e da médica Ludhmila Hajjar já estão confirmados. Elas vão coordenar os trabalhos dos grupos de educação e saúde, respectivamente.

Segundo interlocutores da parlamentar, serão chamadas pessoas com diferentes experiências e trajetórias – na academia, na gestão pública, no terceiro setor e na sociedade civil.