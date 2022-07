Nova presidente da Caixa, apoio do PSD a Tarcísio em SP, renúncia de Boris Johnson e muito mais: confira os destaques da semana

‘Ponto Final’ também fala da instalação de CPI’s após as eleições, desistência de Márcio França pela disputa ao governo de SP e chegada do 5G no Brasil

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Daniella Marques assumiu a presidência da Caixa no último dia 5



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no ‘Ponto Final’, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Cenário político, econômico e internacional em um só lugar. Nesta semana, a economista Daniella Marques assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal, em cerimônia no Palácio do Planalto, e substituiu Pedro Guimarães, que deixou a Caixa após denúncias de assédio sexual. Quando o assunto é eleição estadual, o PSD anunciou apoio a Tarcísio de Freitas em SP e Marcio França desistiu da sua pré-candidatura. Já no caso da CPI do MEC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu que ela será instaurada após o período eleitoral. A chegada do 5G no Brasil também foi assunto nos últimos dias. No cenário internacional, Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Confira todos os destaques: