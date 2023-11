Novo número 2 de Fufuca é ex-secretário de Weintraub no governo Bolsonaro

Nomeação de Paulo Vogel de Medeiros foi publicada nesta terça-feira, 7, no Diário Oficial da União

Geraldo Magela/Agência Senado Da direita para esquerda: Antonio Paulo Vogel de Medeiros, Abraham Weintraub e Flávio Arns



O ministro do Esporte, André Fufuca, indicou na segunda-feira, 6, Antonio Paulo Vogel de Medeiros como seu número dois na pasta. A nomeação foi publicada nesta terça-feira, 7, no Diário Oficial da União. Ele foi secretário-executivo do ministério da Educação na gestão de Abraham Weintraub, no governo de Jair Bolsonaro (PL), e assumiu temporariamente a pasta após a saída de Weintraub. O novo integrante do ministério do Esporte é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Ele atuou como secretário-adjunto de Finanças de Fernando Haddad (PT), na prefeitura de São Paulo, e como secretário-executivo adjunto da Casa Civil durante a gestão de Bolsonaro – além de ter tido passagens no Tesouro Nacional e no BanCo Mundial. Fufuca assumiu a pasta em setembro deste ano no lugar de Ana Moser, demitida pelo governo Lula para acomodar o Centrão no primeiro escalão.