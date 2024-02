Nunes e Boulos têm disputa equilibrada à Prefeitura de SP; Tabata chega a quase dois dígitos

Boulos tem linha ligeira vantagem no cenário de primeiro turno; projeções de segundo turno apontam Nunes na frente com maior diferença

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento nesta terça-feira, 20, sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo que será realizada no ano que vem. A pesquisa mostra uma disputa equilibrada entre o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que aparecem como os favoritos na corrida eleitoral. No cenário estimulado, quando os participantes recebem os nomes dos concorrentes, a pesquisa mostra Boulos liderando as intenções de votos com 33% das menções. Contudo, Ricardo Nunes aparece logo atrás, sendo a opção de 32% dos entrevistados. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro lugar, com 9,7%. Também foram listados Kim Kataguiri (União Brasil), Marina Helena (Novo) e Padre Kelmon (PTB), que aparecem com 5,2%, 3,3% e 0,7%, respectivamente.

No segundo cenário estimulado a situação inverte, embora os números mudam pouco. Nesse contexto, o atual prefeito é opção de voto para 34,7% dos participantes, enquanto Guilherme Boulos fica logo atrás, com 33,4%. Já Tabata Amaral chega a dois dígitos, com 10,5% das intenções de votos, enquanto Marina Helena é escolhida por 3,8% dos paulistanos. Brancos e nulos representam 11,1% dos participantes, e indecisos, 6,5%. A pesquisa ouviu 1.502 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 14 e 19 de fevereiro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais.

Com relação a disputas no segundo turno, Ricardo Nunes aparece como vitorioso em duas possibilidades. Contra a deputada federal Tabata Amaral, o prefeito soma 48,3% das intenções de votos, contra 28,8% da parlamentar. Já na possível disputa com Guilherme Boulos, a porcentagem de Nunes recua um pouco: 43,3% das intenções de votos, ante 39,6% do deputado federal. Na simulação de disputa entre Boulos e Tabata, o candidato apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) leva a melhor, com 43,4% das intenções de votos, enquanto a apoiada por Geraldo Alckmin (PSB) receberia 30,4% dos votos.