Nunes e PL ficarão fechados para 2024 ‘mesmo sem Bolsonaro’, dizem aliados

Prefeito estaria pensando em plano B para o lugar de Duda Lima, publicitário citado em depoimento por hacker

Reprodução/Jovem Pan News Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em encontro em São Paulo



Interlocutores do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmam que o apoio do PL para sua reeleição em 2024 está fechado independentemente do desenrolar das investigações em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos bastidores, há uma preocupação de que o desgaste da imagem de Bolsonaro prejudique Nunes. O PL é um dos partidos mais importantes na aliança que o atual prefeito quer formar em torno de legendas de direita e centro. A sigla é uma das maiores e mais influentes no país atualmente. Segundo fontes ligadas ao prefeito da capital paulista, a aliança com o PL não corre riscos.

DUDA LIMA

Outra preocupação de aliados de Ricardo Nunes é o marqueteiro contratado para tocar a pré-campanha. O publicitário Duda Lima, que trabalha para o PL e foi contratado para a tentativa de reeleição de Bolsonaro no ano passado, foi citado ontem pelo hacker Walter Delgatti em depoimento. A avaliação inicial é de que é necessário esperar o desenrolar das apurações, mas a ideia de afastar Lima já corre pelos corredores – a fim de evitar que o adversário no pleito, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), use isso contra o atual prefeito. Nunes, inclusive, já estaria pensando em um plano B.

PERTO, MAS LONGE

Mesmo com o acordo fechado com o PL, há o medo da proximidade com Bolsonaro. O entendimento é de que não é possível descolar a imagem dos dois, que já se encontraram ao menos cinco vezes nos últimos meses para acertar o apoio. Por isso, a estratégia será focar nas alianças com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para diminuir o foco no ex-presidente. Como já adiantado pela reportagem da Jovem Pan, o presidente do MDB, Baleia Rossi, garantiu que o apoio de Tarcísio e do Republicanos a Nunes “já está fechado”.