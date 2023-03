Nunes Marques realiza cirurgia intestinal e aguarda alta médica em São Paulo

Ministro do Supremo Tribunal Federal realizou um procedimento hospitalar em decorrência de uma operação bariátrica feita em 2012; magistrado está internado no Hospital Albert Einstein

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Kassio Nunes Marques durante audiência no Supremo Tribunal Federal



O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), encontra-se atualmente internado no Hospital Albert Einstein no aguardo de alta médica para retornar a Brasília. Confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan, a assessoria de imprensa da mais alta Corte do Judiciário brasileiro afirmou que o magistrado se recupera de uma cirurgia intestinal realizada em 16 de fevereiro, numa revisão de uma operação bariátrica realizada pelo político em 2012. “Mesmo do hospital, o ministro segue trabalhando em decisões e no plenário virtual, mas ainda não foi liberado para participação nas sessões presenciais”, informou o hospital. Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para compor o STF após aposentadoria do ministro Celso de Mello e passou a compor o plenário da Corte em 5 de novembro. Anteriormente, Kássio foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entre 12 de maio de 2011 até o ingresso no Supremo, por nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).