‘Obra pública não tem dono, Lula precisa entender isso’, diz Rogério Marinho em live de Bolsonaro

Ministro do Desenvolvimento Regional rebateu falas do ex-presidente sobre as obras da transposição do Rio São Francisco

Marcelo Camargo/Agência Brasil Rogério Marinho participou da live de Bolsonaro nesta quinta



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, rebateu nesta quinta-feira, 10, as declarações do ex-presidente Lula (PT) sobre as obras da transposição do rio São Francisco. Em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, Lula disse que espera que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha “coragem” de dizer que a obra inaugurada nesta semana começou no governo do PT. “Obra pública não tem dono. Acho que o ex-presidente precisa entender isso se ele quiser voltar a ser presidente”, declarou Marinho durante a live semanal de Bolsonaro. “Essa confusão entre o público e o privado foi o que gerou uma série de problemas na administração dele, para ele e o partido. A gente recebeu uma orientação do presidente de respeitar o contribuinte brasileiro e retomar as obras inacabadas. O Brasil sempre foi um cemitério de obras inacabadas”, acrescentou. “Nós concluímos uma obra que pertence ao povo nordestino e ao povo brasileiro e com certeza não pertence ao ex-presidente Lula e qualquer outro político, isso tem que ficar claro”, concluiu o ministro. Durante a transmissão ao vivo, Marinho também confirmou a intenção de disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Norte. “Se tudo der certo vamos manter a postura e ser candidato do meu Estado a senador”, disse.

Assista à transmissão da live do presidente Jair Bolsonaro no programa Os Pingos Nos Is: