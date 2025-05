Omar Aziz nega ter sido escolhido presidente da CPMI do INSS

Parlamentares da oposição buscam emplacar uma comissão para investigar os descontos indevidos do INSS após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal

O senador Omar Aziz (PSD-AM) negou à Jovem Pan que tenha sido escolhido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB), para presidir a CPMI do INSS, que deverá ser instalada no próximo dia 17. Parlamentares da oposição buscam emplacar uma CPMI para investigar os descontos indevidos do INSS após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal.

Com o número de assinaturas alcançadas pela oposição, o governo mudou o tom e passou a defender timidamente uma investigação no Congresso Nacional, mas, para isso, não abre mão de comandar o colegiado ou a relatoria. A definição da mesa diretora deverá ser anunciada nos próximos dias.

