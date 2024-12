Operação da Polícia Federal contra compra de votos mira atual prefeito de Duque de Caxias e seu sucessor

Segundo a PF, grupo financiava, de maneira ilegal, campanhas de candidatos a cargos públicos; secretário de Transportes e 12 vereadores também são investigados

Nesta sexta-feira (13), a Polícia Federal (PF) lançou a Operação Têmis com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em práticas de compra de votos e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão o secretário de Transportes do Estado, Washington Reis, e o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ambos do MDB. A operação abrange a execução de 22 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e a cidade do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início em outubro, quando um homem foi detido em Duque de Caxias com uma quantia significativa de R$ 1,9 milhão em dinheiro vivo, levantando suspeitas sobre a compra de votos. A PF descobriu que o detido fazia parte de uma rede criminosa que atua na Baixada Fluminense, composta por políticos e empresários que operam principalmente nas cidades de Duque de Caxias e São João de Meriti.

Os levantamentos realizados pela PF indicam que a organização movimentou grandes quantias financeiras para apoiar campanhas eleitorais de candidatos a cargos públicos. Além disso, as investigações apontam que empresas contratadas pelo governo estavam sendo utilizadas para beneficiar políticos em suas campanhas, com o intuito de garantir a continuidade do domínio do grupo nas referidas localidades.

Os crimes sob investigação incluem organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, evidenciando a gravidade das ações do grupo. A operação representa um esforço significativo das autoridades para combater a corrupção e garantir a integridade do processo eleitoral na região.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro declarou por meio de nota que o secretário Washington Reis “jamais esteve envolvido em qualquer prática irregular relacionada à compra de votos”, enquanto, a prefeitura de Duque de Caxias expressou que o prefeito “não tem nenhum envolvimento no caso, confia na justiça e está a disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

Por outro lado, Netinho Reis, prefeito eleito de Duque de Caxias, está entre os alvos da operação. Ele afirma que está aberto para possíveis esclarecimentos requisitados pela investigação.

Publicado por Victor Oliveira