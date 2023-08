Operação no litoral de São Paulo deixa 16 mortos e Zambelli é alvo de ação da Polícia Federal: confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre a redução da taxa básica de juros

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/07/2023 Movimentação de policiais militares no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, litoral sul paulista



A Operação Escudo, deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo após a morte do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, de 30 anos, prendeu mais de 80 pessoas e deixou ao menos 16 mortos. Segundo o governo estadual, a ação deve ser mantida por um mês na Baixada Santista. O Comitê de Política Monetária (Copom) definiu na última quarta-feira, 2 de agosto, a nova taxa básica de juros da economia. A queda foi de 0,50 ponto percentual (passou de 13,75% para 13,25% ao ano). Para alguns especialistas, a redução pode marcar um novo ciclo da política monetária brasileira.

Já as compras internacionais de até US$ 50 feitas online não vão ter mais a cobrança de imposto de importação. A regra foi anunciada na última terça-feira, 1º de agosto, e vale para as empresas que aderirem ao programa Remessa Conforme, criado pelo governo federal.

