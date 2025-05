Oposição ainda estuda como reagir à nova decisão de Moraes contra Eduardo Bolsonaro

Ministro do STF abriu um inquérito contra o deputado federal licenciado por supostamente atuar nos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputados bolsonaristas temem que outros parlamentares possam se tornar alvos diante de qualquer defesa a favor de Eduardo Bolsonaro



A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de abrir um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por supostamente atuar nos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro, tem assustado a oposição. Fontes ouvidas pelo titular desta coluna revelam que, no grupo de WhatsApp da oposição, têm sido discutidas medidas para enfrentar essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Deputados bolsonaristas temem que outros parlamentares possam se tornar alvos diante de qualquer defesa a favor de Eduardo Bolsonaro.

Parlamentares da oposição revelaram à Jovem Pan que é importante ter cautela para adotar qualquer linha de defesa nesse momento. O líder da oposição, deputado coronel Zucco (PL-RS), convocou os parlamentares para uma reunião da oposição nesta terça-feira (27) para tratar de assuntos da oposição e encontrar um discurso sobre o tema. Nesta segunda-feira (26), Moraes foi escolhido relator do caso por já conduzir investigações que têm relação com o caso, como o inquérito das fake news e a ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado no país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o procurador-geral, Paulo Gonet, o parlamentar tem utilizado um “tom intimidatório” para tentar atrapalhar o julgamento técnico da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado. “A busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o sr. Jair Bolsonaro”, afirma Gonet na petição.

Para ele, as manifestações de Eduardo mostram que o deputado “se dedica com denotada diligência ao intuito de impedir, com a ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais”, não só do Supremo, mas também da Polícia Federal e da própria PGR. Segundo Gonet, a gravidade das ameaças se tornou ainda mais relevante depois que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, admitiu a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.