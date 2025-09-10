Oposição comemora voto de Fux para anular julgamento da suposta trama golpista: ‘Divisor de águas’

Ministro é o terceiro a votar no caso, sendo o primeiro a divergir sobre questões preliminares levantadas pelas defesas e que podem anular o processo

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu nesta quarta-feira (10) a alegação de cerceamento de defesa usada pelos advogados dos réus da ação penal que trata da suposta trama golpista, que teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrota eleitoral em 2022. Fux divergiu do relator, ministro Alexandre de Moraes, e de Flávio Dino, que votaram nesta terça (9) pela rejeição de todas as preliminares suscitadas pelos advogados, inclusive a de cerceamento de defesa.

Fux justificou seu voto alegando que o “imenso volume de dados anexado ao processo e o pouco tempo concedido para a análise dos mais de 70 terabytes em informação configurou um cerceamento de defesa”, impedindo que os advogados dos réus tivessem tempo hábil para verificar as provas. A decisão do ministro repercutiu rapidamente entre parlamentares e líderes de oposição. Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, afirmou que “Fux desmonta a narrativa de Moraes, expõe perseguição política e defende a anulação total do processo”.

O líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco (PL-RS), que acompanhou a sessão no Supremo, divulgou um vídeo defendendo a nulidade do julgamento. “O ministro Fux declarou a incompetência absoluta da turma. Esse julgamento tem que ser anulado hoje”, afirmou Zucco, criticando ainda o ministro Alexandre de Moraes: “Temos um ministro que é vítima e também julgador”.

Em São Paulo, o prefeito da capital paulita, Ricardo Nunes (MDB), também reagiu ao voto de Fux, que considerou como “divisor de águas” e também pede um coração “mais amável” por parte dos ministros durante o julgamento dos réus do núcleo 1.

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) elogiou a fala de Fux em suas redes sociais. “Fala interessante agora do Fux: Já afirmou que nenhum dos réus tem prerrogativa de foro. Ou seja: ninguém era pra estar sendo julgado pelo STF. Começa bem, e muito bem o Fux”, publicou o parlamentar no X (antigo Twitter).

*Com Agência Brasil