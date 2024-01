Oposição pede ao TCU e à PGR para investigar posts da Secom

Deputado denuncia utilização dos perfis do Governo Federal para promover posts com deboche direcionado à adversários políticos

Elaine Menke/Câmara do Deputados Deputado Federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) é o signatário do documento



Deputados da oposição encaminharam ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedidos para investigar publicações de caráter político-ideológico por parte de perfis das redes sociais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Os documentos foram assinados pelo deputado federal, Ubiratan Sanderson (PL-RS) e foram motivados após a Operação Vigilância Aproximada desta segunda-feira, 29, da Polícia Federal, mirar o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Segundo as representações, alguns posts fizeram referência à investigação com “deboche contra adversários políticos”.

Entre os exemplos anexados, o texto traz um post oficial do Governo Federal divulgando uma campanha contra a dengue escrito “toc, toc, toc”, bordão criado em 2022 pela ex-deputada Joice Hasselmann, satirizando às investigações da PF contra o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL). Além de um print do perfil da Secom sobre o pagamento do novo salário mínimo com os dizeres “#GRANDEDIA” e “Só notícia boa!”. “Ao debochar reiteradamente de seus adversários políticos, muitos deles declaradamente pessoais, observa-se que o Presidente LULA DA SILVA, ainda que indiretamente, tem utilizado a estrutura da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal como um subterfúgio para sua promoção pessoal e de seus aliados políticos, situação que, por si, é flagrantemente ilegal por afronta aos princípios norteadores da Administração Pública e do que preceitua a Constituição Federal.”, afirmou Sanderson, no documento.