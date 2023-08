Oposição vai focar na ‘Vaza Jato’ em depoimento de hacker à CPMI

recebe nesta quinta-feira, 17, o hacker Walter Delgatti Neto , que ficou conhecido como o responsável por divulgar as informações do caso conhecido como “Vaza Jato”. Na ocasião, ele vazou dados de integrantes da Lava Jato, como o ex-juiz e senador. Preso pela terceira vez no começo de agosto, Delgatti também é suspeito de atacar o sistema do Poder Judiciário para inserir documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à época. O hacker também acusa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) de ter lhe pedido para invadir uma urna eletrônica e o telefone celular de Moraes.

Devido ao caráter delicado tanto por relações com o entorno de Lula, quanto com os aliados de Bolsonaro, a oposição ao governo deve focar suas perguntas e atuação sobre o caso da. Por outro lado, a base aliada do governo vai focar perguntas na relação de Delgatti com Zambelli e outros aliados de Bolsonaro. O foco dos governistas é buscar alguma relação do hacker com o 8 de janeiro e tentar descobrir supostas tentativas de fraudar as eleições do ano passado em favor de Jair Bolsonaro (PL). Antes de ir à CPMI, Delgatti presta depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira , 16, sobre as suspeitas de invasões do sistema do Judiciário.