Organização da Agrishow cancela cerimônia de abertura do evento

Solenidade estava prevista para acontecer na manhã desta segunda-feira, 1º; entidades citaram a ‘repercussão’ envolvendo a cerimônia e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro

Reprodução/Facebook/AgrishowOficial Feira acontece em Ribeirão Preto, interior de São Paulo



Os organizadores da Agrishow cancelaram a cerimônia de abertura do evento, prevista para acontecer às 11h desta segunda-feira, 1º de maio. Segundo as entidades, o cancelamento acontece “em virtude de toda a repercussão gerada pela cerimônia de abertura da 28ª edição da Agrishow, as entidades realizadoras do evento optaram por realizar solenidade de abertura da feira”, diz a nota do evento. O comunicado é assinado pelas entidades: Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP) e Sociedade Rural Brasileira (SRB). O restante do evento está previsto para ocorrer normalmente entre os dias 1º e 5 de maio, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A polêmica em torno do evento começou quando a organização decidiu ‘desconvidar’ o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por causa da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em decorrência da decisão, o Banco do Brasil anunciou que irá cancelar o patrocínio do evento. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que “a medida em que o evento perde sua característica institucional e na medida em que houve essa descortesia com o ministro e com o Banco do Brasil que iria acompanhá-lo no evento, não se justifica mais o patrocínio”.