Pablo Marçal vota na zona sul de São Paulo 5 minutos antes do fechamento das urnas

O candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, votou no Centro Educacional Brandão, em Moema, na capital paulista, na tarde deste domingo (6). Marçal chegou à escola 5 minutos antes do fechamento das urnas, às 17h. O candidato apareceu descalço e vestindo uma camisa com estampa da letra inicial do seu sobrenome.

Laudo falso

Após a votação, Marçal disse em conversa com a imprensa que classifica como “desproporcional” a suspensão de suas redes sociais após a publicação do laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL). “Um candidato ficar sem o seu único meio de comunicação a poucas horas da eleição é desproporcional”, disse o coach. Na ocasião, ele também se referiu de forma irônica à perícia, que atestou a falsidade do documento publicado por ele no Instagram e na rede social X. “A perícia está de parabéns em trabalhar no fim de semana. Sobre o que o Datena fez comigo, a perícia não achou tempo para trabalhar”, afirmou. Marçal afirmou que nem ele, nem seus advogados, receberam alguma intimação em relação ao caso. Além disso, declarou estar “100% em paz”.

