Pacheco, Ciro, Tebet e outras autoridades prestam homenagens à Elizabeth II: ‘Exemplo de Estadista’

Políticos falam em referência feminina e símbolo de ‘superação, sacrifício e devotamento’; rainha morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos

John Stillwell/AFP A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, 8, no Palácio de Balmoral, na Escócia



A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, 8, no Palácio de Balmoral, na Escócia. A informação já foi confirmada pelo Palácio de Buckingham. “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde”, diz comunicado. Monarca à frente do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth II recebe diversas homenagens de autoridades estrangeiras e políticos brasileiros. Nas redes sociais, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou da rainha como “exemplo de estadista” e prestou condolências em nome do Parlamento. “Aos 96 anos, e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Em nome do Congresso Nacional brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido”, escreveu no Twitter. O deputado federal Coronel Tadeu (PL) também lamentou a morte da rainha, considerada uma “referência de perseverança e coragem que muito honra a todas às mulheres”. “Ela abriu portas e caminhos, quebrou paradigmas. Em luto, cria-se um hiato no mundo.”

Vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Sanderson (PL) também lamentou a morte da rainha. Ele falou da monarca como um “ícone que inspirou uma nação” e que vai fazer falta. “Que seu legado de respeito, trabalho e segurança mundial seja levado à frente. O mundo perde uma das maiores e mais relevantes representantes da força feminina”, afirmou o parlamentar, em nota. A senadora e candidata à Presidência, Simone Tebet (MDB), citou Elizabeth II como um exemplo de liderança feminina que ” serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa”. “Sua vida, seus atos, sua trajetória servem como modelo num mundo em que valores como estes têm sido cada vez mais aviltados, como vem acontecendo, infelizmente, em nosso país. Em suas próprias palavras: ‘Foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade.’ Descanse em paz”, afirmou a parlamentar.

Outra presidenciável a se manifestar foi Soraya Thronicke (União Brasil). Para ela, Elizabeth II deixa um “indiscutível legado”, sendo a personificação da dedicação e da coragem. “Uma mulher à frente do seu tempo – real defensora da família, do Estado e de seu povo. ‘Enfrente ou em frente’, seu maior ensinamento”, concluiu a também senadora. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), também candidato ao Palácio do Planalto, foi além e chamou a monarca de “símbolo de superação, sacrifício pessoal e devotamento”. “Que ela descanse, merecidamente, em paz.”

Veja abaixo outras manifestações de autoridades brasileiras:

Rainha Elizabeth II. Amada por seus súditos e com admiradores em todo o mundo. Símbolo do Reino Unido. Viveu a mais longa história de poder. O mundo se rende ao sentimento da perda. — Sergio Moro (@SF_Moro) September 8, 2022

Um Mulher de Estado, exemplo de plena entrega a prestação de serviços ao seu povo, a Grã Bretanha e a toda o Commonwealth. Nosso sentimentos a todos os seus súditos. https://t.co/wTYhhqafNj — Bruno Araújo (@BrunoAraujo456) September 8, 2022

Nossas condolências a todos cidadãos do Reino Unido e à @RoyalFamily que se despedem hoje de sua majestade a Rainha Elizabeth II. 🙏🙏🙏 — Baleia Rossi 1515 (@Baleia_Rossi) September 8, 2022

A rainha Elizabeth II é exemplo de liderança feminina que, ao longo de décadas, serviu como ponto de equilíbrio de uma nação poderosa como o Reino Unido. Modelo de estabilidade, de convivência respeitosa entre instituições de Estado. Sua vida, seus atos, sua trajetória servem + — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 8, 2022

Aos 96 anos, e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. (+) — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) September 8, 2022