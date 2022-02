Pacheco defende ‘rápida solução negociada’ e Lira pede paz entre Rússia e Ucrânia

Presidente do Senado divulgou nota em que afirmou que o Congresso Nacional acompanha com preocupação a escalada dos ataques entre os países

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 04/08/2021 Pacheco e Lira se posicionaram sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta quinta-feira, 24, uma “rápida solução negociada” para o conflito entre Rússia e Ucrânia. O parlamentar divulgou uma nota em que afirmou que o Congresso Nacional acompanha com preocupação a escalada dos ataques entre os países. “Consoante a política externa brasileira, que historicamente tem-se orientado pela busca da paz e pela solução negociada dos conflitos internacionais, como presidente do Congresso Nacional e, em nome de meus pares, reafirmamos a necessidade de um diálogo amplo, pacífico e democrático com vistas a uma rápida solução negociada que contemple os legítimos interesses das partes envolvidas”, declarou. Pacheco também alertou para os impactos políticos, econômicos e sociais do conflito.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também publicou uma mensagem nas redes sociais em que lamentou os ataques e defendeu que as duas nações busquem os caminhos diplomáticos. “O mundo já enfrenta o luto de milhões de perdas da pandemia de Covid-19. À medida que voltamos à normalidade, assistimos uma escalada sem precedentes entre Rússia e Ucrânia. Neste momento, precisamos de paz, entendimento e que as duas nações busquem os caminhos diplomáticos”, escreveu.

