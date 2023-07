Pacheco cobra retratação de Barroso por fala ‘infeliz e inoportuna’ sobre o bolsonarismo

Em evento da UNE no dia 12, o ministro do STF Roberto Barroso afirmou, em discurso, que se derrotou o bolsonarismo ‘para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas’

Edilson Rodrigues/Agência Senado Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o discurso proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso sobre “derrotar bolsonarismo”. A fala ocorreu na última quarta-feira, 12, durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Para Pacheco, “um ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional, e julgar aquilo que é demandado”. “A presença do ministro em um evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo infeliz, inadequado, inoportuno. O que espero é que haja por parte do ministro Luís Roberto Barroso uma reflexão sobre isso e, eventualmente, uma retratação no alto de sua cadeira de ministro do STF, e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte”. Sobre o Impechment do ministro, Pacheco falou que não recebeu nenhum pedido, e afirmou que esse processo é desgastante e se vive “um momento de conciliação, busca de equilíbrio e de respeito recíproco e valorização das instituições. Que a gente possa encontrar caminhos de consenso e não de discenso”. Barroso compareceu no congresso da UNE e, em meio as vaias da plateia, comparou o Bolsonarismo ao período ditadorial brasileiro (1964-1985). “Nós derrotamos a censura, a tortura e o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, ressaltou o ministro do STF.