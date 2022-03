Pacheco diz que projetos para controlar preço dos combustíveis serão discutidos no Senado na próxima semana

Diante do aumento do valor do barril de petróleo, Presidente do Senado defendeu urgência de medidas que impeçam a elevação do valor da gasolina

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Pacheco defendeu aprovação dos PLs sobre redução dos combustíveis



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira, 2, que os projetos para tentar reduzir o preço dos combustíveis serão discutidos na próxima semana. “Na próxima semana, os dois projetos de lei que trazem medidas para controlar a escalada dos preços de combustíveis (PLP 11/2020 e PL 1472/2021) estarão na pauta do Senado”, informou o parlamentar em sua conta do Twitter. “Mais do que nunca, diante do aumento do valor do barril de petróleo, precisamos tomar medidas que impeçam a elevação do preço dos combustíveis”, defendeu.

Um dos projetos em tramitação no Senado muda as regras de tributação do ICMS sobre o valor dos combustíveis. Uma segunda proposta prevê a criação de uma conta de equalização para a variação dos preços. O relator dos textos, senador Jean Paul Prates (PT-RN), também defendeu a aprovação dos projetos nas redes sociais. “O petróleo tipo Brent, referência no mercado internacional teve alta de 8,38% e na manhã desta quarta estava cotado a US$ 113,77. É urgente a aprovação dos projetos que podem baixar os preços de combustíveis e do gás de cozinha no Brasil!”, escreveu.