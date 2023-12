Pacheco diz que veto da desoneração da folha deve ser analisado até 14 de dezembro

A sessão para discutir a decisão de Lula (PT) estava marcada para esta quinta-feira, 7, mas foi adiada por falta de consenso entre os líderes partidários

Roque de Sá/Agência Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é presidente do Senado Federal



Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou que o veto ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos deve ser analisado até 14 de dezembro. A sessão para discutir a decisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava marcada para esta quinta-feira, 7, mas foi adiada por falta de consenso entre os líderes partidários. Até o momento, a expectativa é que a Casa derrube a medida do presidente da República, atendendo o desejo das 17 empresas que mais empregam no Brasil. A declaração do senador aconteceu após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para tratar da renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. Além do veto da desoneração, ainda estão na pauta outros vetos polêmicos, como o do marco temporal, o do arcabouço fiscal e o da lei que retoma o voto de qualidade do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).