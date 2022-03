Pacheco e Queiroga se reúnem e discutem rebaixar pandemia de Covid-19 para endemia

Presidente do Senado manifestou preocupação com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias na China, mas se comprometeu a discutir a questão com outros parlamentares

Reprodução/Twitter/@rpsenador Rodrigo Pacheco e Marcelo Queiroga se reuniram nesta terça-feira



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira, 15, para discutir a Covid-19 no Brasil. Segundo o parlamentar, os dois falaram da possibilidade de o país flexibilizar o estado de emergência sanitária, rebaixando a pandemia para endemia. Pacheco afirmou que Queiroga apresentou dados sobre o coronavírus, como o número de internações e o avanço da vacinação de crianças e adultos. “Diante da sinalização, manifestei ao ministro preocupação com a nova onda do vírus, vista nos últimos dias na China, mas me comprometi a levar a discussão aos líderes do Senado”, informou o presidente da Casa em sua conta do Twitter. No início de março, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já havia informado que Queiroga estudava a possibilidade de mudar o status da pandemia no Brasil. O ministro também levou o tema ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na semana passada.