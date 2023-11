Pacheco rebate Gleisi Hoffmann e diz não ser autor de projeto que aumenta poder do Congresso no orçamento

Em nota, senador ainda afirmou que a presidente do PT é a criadora das ‘emendas Pix’

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante sessão de abertura do ano legislativo



Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) emitiu um comunicado na noite desta terça-feira, 31, para rebater a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR). Em nota, o senador afirmou que não é o autor do Projeto de Lei Complementar que visa aumentar o poder do Congresso no orçamento, – a presidente do PT havia afirmado que a proposta contraria a fala de Pacheco sobre equilíbrio fiscal. “Não sou autor e nem relator do projeto referido pela deputada, que deve ser discutido na comissão própria. Lembro que na LDO do ano passado ponderei aos colegas que não colocássemos a impositividade nas emendas de relator, no que fui atendido”, declarou.

No comunicado, o presidente do Senado ainda disse que Gleisi Hoffmann é a criadora das “emendas Pix”, modalidade de transferência de recursos da União para os municípios, que foi aprovada em 2019 pela Emenda Constitucional 105. “Eu reitero meu compromisso com a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas, o que passa, inclusive, pela limitação do fundo eleitoral e o aperfeiçoamento das ‘emendas Pix’, criadas pela deputada”, finalizou Rodrigo Pacheco.