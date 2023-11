Pacheco suspende envio de nomes indicados ao STJ e pede apuração por suspeita de favorecimento

Senado Federal investiga o fato da mesa diretora da Casa ter enviado à Presidência da República o nome de Daniela Teixeira para nomeação antes dos demais indicados

Roque de Sá/Agência Senado O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco



Nesta quinta-feira, 2, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PMDB), suspendeu o envio dos nomes de indicados para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) por suspeita de favorecimento à advogada Daniela Teixeira. A área jurídica do Senado apura o fato da mesa diretora da Casa ter enviado à Presidência da República o nome de Daniela para publicação e nomeação no Diário Oficial da União (DOU) antes dos demais indicados. Além da advogada, José Afrânio Vilela e Teodoro Santos foram aprovados como novos integrantes do STJ. Com a suposta indicação antecipada de Daniela, ela poderia ser beneficiada com o critério da antiguidade para escolher as Turmas de julgamento das quais vai fazer parte. O esquema foi relevado pelo Jornal O Globo. Daniela Teixeira foi aprovada por 26 votos a 1, enquanto os dois desembargadores indicados tiveram o apoio dos 27 senadores. Até o momento, os três indicados possuem a possa prevista para 22 de novembro.

*Com informações do repórter André Anelli