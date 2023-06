Padilha anuncia ‘força-tarefa’ para acelerar nomeações de indicados políticos nos ministérios

Ao todo, o governo analisa 403 currículos enviados por partidos políticos em troca de votos no Congresso

Wilson Dias/Agência Brasil Alexandre Padilha diz que seu ministério irá entregar relatório sobre nomeações aos líderes partidários regularmente



O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira 16, que irá instalar uma ‘força-tarefa’ junto aos demais ministérios para acelerar as nomeações de pessoas indicadas por partidos em negociações com o Planalto por mais votos no Congresso. Segundo o ministro, a medida foi decidida durante a reunião ministerial realizada ontem no Palácio do Planalto. “A partir desta reunião constituímos uma força tarefa permanente junto aos ministérios, decisão do presidente Lula, para acelerar a análise técnica pelos ministérios para composição do governo”, informou Padilha.

Ao todo, de acordo com Padilha, o governo federal analisa 403 currículos entregues pelos partidos políticos para que sejam empossados em cargos no executivo. Ele disse ainda que o trabalho conjunto será realizado ‘permanentemente’, com a elaboração de relatórios semanais da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) que deverão ser entregues às lideranças no Congresso. “Os ministros, ministras, assessores parlamentares vão passar um mapa dos parlamentares atendidos nos ministérios, seja pelos ministros, pelos secretários nacionais, pelas suas equipes”, disse. “Semanalmente, a SRI [Secretaria de Relações Institucionais] vai entregar esse mapa aos líderes do governo na Câmara, no Senado, no Congresso, para que possam repassar para os líderes partidários e possa fazer mapeamento permanente”, afirmou Padilha.