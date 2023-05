Padilha descarta sair da articulação política do governo

Ministro sofre ‘fritura’ da base governista após derrotas no Congresso

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro de Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha



Em meio a críticas à sua atuação, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), garantiu que segue no cargo durante entrevista coletiva nesta segunda-feira 8, no Palácio do Planalto. Ele também confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumirá maior protagonismo na negociação com Congresso Nacional.

Padilha enfrenta uma série de críticas após derrotas em série no Congresso pelo governo, como a criação da CPMI do 8 de Janeiro e a CPI do MST, que realizou invasões de terras produtivas durante o Abril Vermelho. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares derrubaram decreto presidencial que alterava o Marco do Saneamento. Sobre o projeto de lei das Fake News (PL2630/20), retirado de pauta a pedido do relator, Orlando Silva (PCdoB-SP), o ministro negou que tenha sido uma derrota do governo. “Não tivemos derrota. A saída de pauta foi uma decisão do relator. Que quer mais tempo para debater o assunto”, alegou. Ainda durante a entrevista coletiva, Padilha informou que o governo está trabalhando para a liberação de emendas parlamentares de acordo com o calendário do Orçamento da União, ainda para estancar a série de críticas que está recebendo, principalmente da base aliada.