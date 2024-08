Padilha nega dedo do governo em suspensão de ‘emenda Pix’ pelo STF

‘O que cabe ao governo, e nós sempre faremos, é quando tiver uma decisão da Suprema Corte, cumprir’, disse o ministro depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o importante é não paralisar as obras prioritárias



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira (12), que o governo não tem nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu as “emendas Pix”. Esse tipo de emenda é uma forma de deputados e senadores enviarem dinheiro para prefeituras sem que a verba esteja atrelada a um projeto específico. Congressistas estão descontentes com o governo porque desconfiam que a suspensão foi articulada pelo Executivo. “Não tem qualquer digital ou participação do governo, do Executivo, qualquer ministro do governo, naquilo que é uma decisão da Suprema Corte. O que cabe ao governo, e nós sempre faremos, é quando tiver uma decisão da Suprema Corte, cumprir”, disse.

“Não cabe ao governo influenciar em uma decisão do STF”, afirmou o ministro. Segundo ele, o importante é não paralisar as obras prioritárias. Padilha deu as declarações no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os articuladores políticos do governo.

