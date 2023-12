Palácio do Planalto confirma ausência de Lula na posse de Milei e envia Mauro Vieira como representante brasileiro

Um dia após a eleição argentina, governo brasileiro já havia indicado a provável ausência do presidente na cerimônia; futuro chefe de Estado da Argentina chegou a convidar formalmente o petista

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula teria se sentindo pessoalmente ofendido por declarações de Milei durante corrida eleitoral



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não comparecer à posse de Javier Milei à presidência argentina, marcada para este domingo, 10. A confirmação foi feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência e vem após semanas de especulação e tentativas de aproximação. De acordo com o Palácio do Planalto, o representante brasileiro será o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em 20 de novembro, um dia após a eleição de Milei, a Presidência brasileira já havia indicado que Lula não compareceria à sua posse. O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, disse ao jornal O Globo que o chefe de Estado se sentiu “ofendido pessoalmente” pelas declarações de Milei. Mas o presidente eleito da Argentina, que se mostrou mais pragmático após a sua eleição, tentou se aproximar de Lula com um gesto, ao convidá-lo formalmente para sua posse, segundo as autoridades brasileiras.

Em 26 de novembro, Milei enviou a Brasília Diana Mondino, sua futura ministra das Relações Exteriores, que fez ao chefe da diplomacia brasileira um convite “para que o presidente Lula participe” da cerimônia, segundo as mesmas fontes. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro também não compareceu à posse do argentino Alberto Fernández, que tinha uma ideologia contrária e é próximo de Lula. Desta vez, Bolsonaro afirmou que estará presente no evento, após aceitar o convite pessoal de Milei, em uma conversa após a vitória do argentino. Segundo Bolsonaro, com Milei “a esperança volta a brilhar na América do Sul”.

*Com informações da agência AFP