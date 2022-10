Para ultrapassar cláusula de barreira, Patriota e PTB realizarão fusão partidária

Partidos não atingiram requisitos mínimos para ter acesso à verbas públicas, propagandas partidárias e estrutura legislativa; nova legenda se chamará ‘Mais Brasil’, representado pelo número 25

Reprodução/TV PTB Roberto Jefferson, que já ocupou a presidência de honra do PTB, não deverá integrar a fusão partidária da legenda com o Patriota



Passadas três semanas das eleições legislativas federais e com um baixo desempenho eleitoral, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) inicia um processo de fusão partidária com o Patriota para conseguir ultrapassar a cláusula de barreira. A informação da união foi confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan junto a assessoria do diretório nacional do PTB e ainda há detalhes que serão negociados entre as partes, no entanto, o nome da união será ‘Mais Brasil’, representado pelo número 25. Atualmente, o PTB adota o ’14’, e o Patriota, o ’51’. Nesta quarta-feira, 26, filiados petebistas votaram e aprovaram a resolução – que ainda depende da votação do Patriota e da análise do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa, porém, é de que Roberto Jefferson, que ocupou a presidência de honra do PTB, não esteja entre os filiados do novo partido. A ação conjunta entre as legendas visa ultrapassar a cláusula de barreira, que impõe requisitos como a contabilização de, no mínimo, 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados ou a eleição de 11 deputados federais. Atualmente, o Patriota ocupa cinco cadeiras na Câmara dos Deputados e o PTB conta com três representantes. Para a próxima legislatura, Patriota terá quatro deputados e o PTB, apenas um. Já no Senado, só o PTB conta com legisladores eleitos. No entanto, as duas candidaturas encerram-se neste ano e deixarão a Casa Alta do Legislativo. Considerados principais nomes do PTB nestas eleições, Daniel Silveira (RJ) tentou se eleger senador pelo Rio de Janeiro, Adrilles Jorge (SP) buscou uma cadeira na Câmara, e Fernando Collor (AL) tentou conquistar a cadeira de governador, mas o trio não se elegeu. Com a medida, a nova legenda – resultado da fusão entre as mesmas – passará a cumprir os requisitos da cláusula de barreira e terá direito a receber o fundo eleitoral, bem como participar de debates televisivos.