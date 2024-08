Paraná Pesquisa: Rodrigo Manga (Republicanos) lidera prefeitura de Sorocaba com 72,1%

Em níveis de rejeição, Paulinho do Transporte (PT) está em primeiro lugar com 31,0%

Reprodução/Paraná Pesquisas Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje (29) o levantamento das intenções de voto para a prefeitura de Sorocaba. Em primeiro lugar aparece Rodrigo Manga (Republicanos), com 72,1%. Na segunda posição temos Danilo Balas (PL), com 6,9%. No terceiro e quarto lugar figuram Paulinho do Transporte (PT) e Calebe Henrique (PCO), alcançando a marca de 6,1% e 0,7%, respectivamente. O nível de rejeição também foi medido pela pesquisa. O terceiro colocado nas intenções de votos, Paulinho do Transporte (PT), está em primeiro lugar com 31,0% de rejeição. Em segundo lugar, aparece Danilo Balas (PL) na faixa de 20,4%. Nas últimas posições está Calebe Henrique (PCO) pontuando 15,6% de rejeição, e Rodrigo Manga (Republicanos), primeiro colocado nas intenções de voto, registrou 12,0%.

Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Tal amostra representativa do município de Sorocaba atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-06783/2024 para o cargo de Prefeito.