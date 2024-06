Paraná Pesquisas: deputado federal Ricardo Silva dispara na corrida para a Prefeitura de Ribeirão Preto

No principal cenário, parlamentar do PSD tem 44,4% das intenções de voto contra 19,3% do segundo colocado, o vereador Igor Silva (MDB); instituto também avaliou gestões municipal, estadual e federal

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados O deputado federal Ricardo Silva deverá ter o apoio de Tarcísio de Freitas nas eleições municipais



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (11) um novo levantamento sobre o cenário para as eleições municipais de Ribeirão Preto, a terceira cidade mais populosa do interior paulista e nono maior colégio eleitoral do Estado. O deputado federal Ricardo Silva (PSD) lidera a corrida com confortável vantagem. De acordo com o principal cenário da pesquisa estimulada, ele tem 44,4% das intenções de voto contra 19,3% do segundo colocado, o vereador Igor Silva (MDB). Também aparecem na lista Suely Vilela (PSB), Coronel Usai (Podemos), Isaac Antunes (PL), Marco Aurélio (Novo), Daniel Gobbi (Progressistas), Alessandro Hirata (PSDB), Jorge Roque (PT) e Ismar Menezes (Agir), todos com menos de 5% das intenções (veja abaixo). Os eleitores que intencionam votar branco, nulo ou em ninguém somam 9,9%. Outros 5,6% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais. No segundo cenário, sem os nomes de Vilela, Antunes e Gobbi, a vantagem de Ricardo Silva é ainda maior, indicando vitória no primeiro turno, com 58,9%.

A pesquisa também mediu o grau de satisfação dos eleitores de Ribeirão Preto com os governos municipal, estadual e federal. O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) tem 49,6% de aprovação e 47% de desaprovação — 3,4% não souberam ou não quiseram opinar. Sua gestão é considerada boa ou ótima por 35,5% dos votantes. Outros 29,6% a consideram regular, enquanto 33,2% a avaliam como ruim ou péssima. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve apoiar Silva, alcançou números mais expressivos: 67,2% de aprovação e 28,6% de desaprovação. A gestão estadual é considera ótima ou boa por 50,9% dos eleitores, regular por 28,7% e ruim ou péssima por 18,1%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem maior desaprovação (56,3) do que aprovação (40,8%). Segundo o levantamento, 25,8% dos ribeirão-pretanos avaliam a gestão federal como ótima ou boa, percentual que se repete entre aqueles que a acham regular. Outros 46,4% consideram o governo ruim ou péssimo.

Confira os dois cenários apresentados pela pesquisa

Veja o que os eleitores de Ribeirão Preto acham dos governos municipal, estadual e federal