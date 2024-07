Paraná Pesquisas divulga levantamento sobre eleições Santana de Parnaíba, interior de SP

Elvis Cezar (Republicanos) lidera com 64,7% das intenções de voto e Silvinho Filho (PSD) aparece em segundo com 18,3 %

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira (25) um levantamento sobre as eleições na cidade de Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. O ex-prefeito Elvis Cezar (Republicanos) lidera com 64,7% das intenções de voto contra 18,3% do Silvinho Filho (PSD). A última posição é de Aristides Ribas (PT) com 1,7%, atual prefeito da cidade. Já na intenção de voto espontânea, quando as opções de nome são mostradas aos eleitores, Elvis Cezar continua na frente com 31% das intenções, contra 5,3% de Silvinho Filho, 1,6% de Marcos Tonho e 0,1% de Aristides Ribas. Quando questionados sobre a satisfação da atual gestão da cidade, 32% não estão felizes com Aristides Ribas no comando. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de julho com 700 eleitores. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.