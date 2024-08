Paraná Pesquisas: Géri Dutra lidera corrida para prefeitura de Pato Branco

Candidato do PL toma a dianteira nas pesquisas com 45% de intenção de voto, seguido por Robson Cantu (PSD), com 35,5%

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje (21), mostra que Géri Dutra (PL) lidera a disputa para a prefeitura de Pato Branco, no interior do Paraná, com 45% das intenções de voto, na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Na segunda posição aparece Robson Cantu (PSD), com 35,3%, seguido de Volmir Sabbi (PT), com 6,7%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para os resultados gerais.

Em um segundo cenário possível, 47,8% dos entrevistados afirmam que votariam em Géri Dutra e Neuza Viganó; em segundo lugar Robson Cantu e Fernando Fiorentin somam 33,1%. As últimas posições ficam com Volmir Sabbi e Larissa Corrêa, com 8%. O percentual de pessoas que votaria branco/nulo/nenhum é de 5,5%.