Paraná Pesquisas: Lula tem 53,6% de aprovação e 43,6% de desaprovação na cidade de São Paulo

O levantamento entrevistou 1.350 eleitores entre os dias 13 e 18 de março de 2024

Sergio Lima/AFP O nível de satisfação da administração do Presidente caiu em relação aos meses anteriores, segundo pesquisa



O presidente Lula (PT) teve 53,6% de aprovação e 43,6% de desaprovação na cidade de São Paulo neste mês de março de 2024, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (19). A taxa de aprovação é mais alta entre as mulheres (57,9%) do que entre os homens (48,5%). Os participantes responderam às perguntas: “a administração do Presidente Lula está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?” “De uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do Presidente Lula, até o momento?” O nível de satisfação caiu em relação aos meses anteriores: em fevereiro, 54,9% das pessoas ouvidas aprovavam Lula, e em dezembro de 2023, o Presidente tinha 55,1% de aceitação. Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 1.350 eleitores em entrevistas realizadas entre os dias 13 e 18 de março deste ano. A amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais.

Confira a aprovação de Lula na cidade de São Paulo