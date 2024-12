Paraná Pesquisas: Prefeito de Santo André termina mandato com 80% de aprovação

Levantamento de opinião pública foi realizado no município com o objetivo de consultar a população sobre a avaliação das administrações Municipal, Estadual e Federal

Reprodução/Instagram/@paulo.serra45 Tal amostra representativa do município de Santo André atinge um grau de confiança de 95,0%



De acordo com o levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira (17), o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), terminou o segundo mandato com 80% de aprovação da população. A pesquisa de opinião pública realizada no município de Santo André com o objetivo de consultar à população sobre a avaliação das administrações municipal, estadual e federal. Em relação à avaliação do Estado de São Paulo dentro da cidade, 63,2% aprovam a administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ante 33% de desaprovação.

Já em relação à administração federal, cerca de 54,6% da população de Santo André reprova o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contra 42,4% de aprovação. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Tal amostra representativa do município de Santo André atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

Publicado por Luisa Cardoso