Paraná Pesquisas: Ricardo Nunes chega a 60,8% de aprovação entre os eleitores de São Paulo

Levantamento também registou queda na popularidade de Tarcísio e, principalmente, de Lula entre os eleitores da capital paulista, mas ambos ainda têm resultados satisfatórios

pesquisa mostra a tendência de alta na avaliação de Ricardo Nunes



A aprovação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, chegou a 60,8%, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (2). A pesquisa mostra a tendência de alta na avaliação do emedebista desde novembro de 2023, quando ele tinha 53,3% de aprovação. A administração Nunes é considerada boa ou ótima por 39,1% dos eleitores de São Paulo, regular por 34,3% e ruim ou péssima por 24,8%. Já 1,8% não soube ou não quis responder. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais.

A pesquisa ainda mostra que os governos estadual e federal tiveram queda de popularidade, embora ainda mantenham maioria na aprovação de suas respectivas gestões. Tarcísio de Freitas (Republicanos) caiu 0,2 ponto percentual em sua aprovação em relação ao último levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado em março, mas o resultado ainda é considerado bom: 58,9% (veja abaixo). A gestão estadual é tida como boa ou ótima para 42,9%, ante 30,5% de regular e 24,5% de ruim ou péssimo. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi de 53,6% para 52,1% entre aqueles que estão satisfeitos com seu terceiro mandato. A administração federal é boa ou ótima para 35,4% dos paulistanos e regular na opinião de 28,3%. Outros 34,7% a consideram regular ou péssima, enquanto 1,7% não soube ou não quis responder.

Veja as avaliações das gestões municipal, estadual e federal