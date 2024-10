Paraná Pesquisas: Taka Yamauchi lidera para prefeitura de Diadema com 45,6%

O petista Filippi fica atrás na contagem, com 43,4%; se considerada a margem de erro, os oponentes estão empatados

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (14), sua pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Diadema, onde a disputa se encontra no segundo turno. De acordo com o levantamento espontâneo, ou seja, sem a citação do nome dos candidatos possíveis, Taka Yamauchi (MDB) soma 39,2% das intenções de voto. Em segundo lugar temos seu adversário, Filippi (PT), com 36,8%. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Tal amostra representativa do município de Diadema atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

No cenário estimulado, ou seja, onde é citado o nome dos possíveis candidatos na disputa, Yamauchi ainda lidera, agora com 45,6% das intenções de voto. O petista Filippi fica atrás, com 43,4%. Se considerada a margem de erro, os oponentes estão empatados, o que indica um acirramento na disputa. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-00949/2024 para o cargo de Prefeito.

