Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 70% de aprovação entre eleitores de Osasco; Lula patina

Governo paulista é visto como bom ou ótimo por 49% dos entrevistados; gestão petista é considerada ruim ou péssima por 30,5% dos eleitores

Marcelo S. Camargo/Governo de SP Governo de Tarcísio de Freitas é aprovado por 70% dos eleitores de Osasco



Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 25, aponta que a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 70,1% de aprovação entre eleitores de Osasco. De acordo com a pesquisa, o governo é reprovado apenas por 24,7% dos eleitores do município. Ainda segundo a pesquisa, o governo paulista é visto como bom ou ótimo por 49% dos entrevistados. Apenas 14% consideram a gestão ruim ou péssima. Outros 5,2% dos entrevistados não souberam ou não opinaram. Já a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovada por 55,9% da população da cidade. Em contrapartida, 40,6% não aprovam a gestão do petista e outros 3,5% não souberam ou não opinaram. A pesquisa aponta que 38,5% consideram a gestão petista boa ou ótima. Já 30,5% disseram que atual gestão ruim ou péssima. Foram ouvidos 712 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais.