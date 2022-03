Parlamentares criticam bloqueio do Telegram no Brasil e dizem que decisão é censura

Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do aplicativo de mensagens nesta sexta-feira, 18

Pixabay Telegram foi suspenso após não atender determinação judicial das autoridades brasileiras



Parlamentares foram às redes sociais nesta sexta-feira, 18, para se posicionar contra o bloqueio do Telegram no Brasil e criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que o aplicativo de mensagens era “a única ferramenta na qual temos liberdade de expressão”. “Sequer conto com imunidade parlamentar para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta”, escreveu em sua conta do Twitter. A deputada federal Bia Kicis (União Brasil-DF) ressaltou que a decisão vai prejudicar usuários que utilizam a plataforma para fazer comércio. “O Brasil é um país inseguro para investir e viver”, afirmou. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também se manifestou e classificou a suspensão do Telegram como censura. “Depois de inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais e agora censura a mídias sociais. O Brasil já é oficialmente uma ditadura judicial!”, opinou.

Veja abaixo as publicações de alguns parlamentares:

O @alexandre determinou o bloqueio do Telegram, a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão. E sequer conto com imunidade parlamentar para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta.#MoraesTirano — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) March 18, 2022

Alexandre de Moraes determina a suspensão do Telegram no Brasil. Depois de inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais e agora censura a mídias sociais. O Brasil já é oficialmente uma ditadura judicial! pic.twitter.com/yQuM7BuNaJ — Carlos Jordy (@carlosjordy) March 18, 2022

A decisão monocrática de Alexandre de Moraes não é apenas absurda, é uma obscenidade que denota abuso de poder e quebra do princípio de LIBERDADE. Que se investiguem e punam as fake news e os usuários que as promovem, e não toda a plataforma. A liberdade deve imperar! — Adriana Ventura (@adriventurasp) March 18, 2022

Usuários do Telegram q utilizam a plataforma p/ realizar cursos dos mais diversos temas,assim como donos de outros tipos de negócios,todos legais,estão desnorteados c/a decisão de @alexandre q determinou o bloqueio do Telegram.O Brasil é um país inseguro p/se investir e se viver. — Bia Kicis (@Biakicis) March 18, 2022

bloqueio do Telegram ? onde estamos ? Cuba ? China ? Venezuela ? Que vergonha ! — Luiz Lima (@Oficialluizlima) March 18, 2022