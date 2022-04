Parlamentares governistas criticam André Mendonça por voto contra Daniel Silveira

Ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro votou a favor da condenação do deputado; nome do magistrado chegou aos assuntos mais comentados do Twitter

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Mendonça votou a favor da condenação de Silveira



Parlamentares governistas criticaram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), por seu voto contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) no julgamento desta quarta-feira, 20. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que o posicionamento do magistrado foi uma “vergonha”. “Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto”, escreveu no Twitter. A parlamentar também comentou o fato do ministro Dias Toffoli ter parabenizado Mendonça pela coragem e por não ceder à pressão. “Ninguém pressionou o André, eu mesma achei que a justiça se faria sem qualquer pressão. Quem diria?”, disse Zambelli.

O nome do ministro chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Mendonça foi a favor da condenação de Silveira para uma pena de dois anos e quatro meses, começando no regime aberto. O STF, no entanto, formou maioria para condená-lo por oito anos e nove meses. O líder da Bancada Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), parabenizou Nunes Marques “pelo voto lúcido e democrático no julgamento do deputado Daniel Silveira”. Ele foi o único a votar contra a condenação. Os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Marco Feliciano (PL-SP) ironizaram a indicação do ministro “terrivelmente evangélico”, como Mendonça foi chamado por Bolsonaro. “Terrivelmente decepcionante!”, escreveu Jordy. “Estou TERRIVELMENTE DESAPONTADO! Era esse o tuíte, boa noite”, acrescentou Feliciano.

Tofoli falando de Moraes: "entre as grandes virtudes de um homem para compor a corte (STF), é a coragem". E parabeniza André Mendonça pela autonomia. Ninguém pressionou o André, eu mesma achei que a justiça se faria sem qualquer pressão. Quem diria? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 20, 2022

Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 20, 2022

Estou TERRIVELMENTE DESAPONTADO! Era esse o tuíte, boa noite. — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) April 20, 2022

Terrivelmente decepcionante! — Carlos Jordy (@carlosjordy) April 20, 2022