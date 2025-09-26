Partido de Kassab mira apoio a Tarcísio, mas tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite como alternativas

Presidente nacional do PSD afirma que os governadores do Paraná e do Rio Grande do Sul são opções caso o atual chefe do Executivo paulista decida concorrer à reeleição

Marcelo Estevão/Thenews2/Estadão Conteúdo O presidente do PSD, Gilberto Kassab, conversa com Ratinho Júnior, governador do Paraná e um dos principais quadros do partido



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira (26) que o partido pretende apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida disputar a Presidência da República em 2026. Durante evento da Comunitas, em São Paulo, Kassab destacou que Tarcísio é hoje o principal nome da centro-direita, mas ressaltou que, se ele optar pela reeleição ao governo paulista, o partido terá alternativas próprias. Segundo o dirigente, os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR), ambos filiados à sigla, já se colocaram como pré-candidatos e contam com respaldo interno.

“O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso já está pacificado dentro do partido”, declarou Kassab. O presidente do PSD afirmou ainda que a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre seu sucessor será determinante para a formação de alianças no campo da direita e centro-direita. “Bolsonaro é uma das grandes lideranças políticas do Brasil. No momento oportuno, sua manifestação será importante para uma decisão final sobre a construção de alianças.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Kassab também comentou a relação institucional entre Tarcísio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, ambos têm atuado de forma conjunta no combate ao crime organizado, citando operações recentes contra o PCC. Já Eduardo Leite ponderou que ainda há tempo para a definição do candidato do bloco. Segundo ele, a prioridade deve ser a construção de uma agenda de compromissos que privilegie sensatez e diálogo, em vez da polarização política.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA