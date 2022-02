Partido Novo decide expulsar Janaína Lima e suspender Cris Monteiro por briga

Vereadoras chegaram às vias de fato durante votação na Câmara Municipal de São Paulo em novembro de 2021

Reprodução / YouTube / Câmara Municipal de São Paulo Janaína Lima e Cris Monteiro se agrediram durante votação na Câmara Municipal de São Paulo



A Comissão de Ética do Partido Novo decidiu expulsar Janaína Lima e suspender Cris Monteiro por um ano. As duas são vereadoras de São Paulo e se envolveram em uma briga com agressões físicas no dia 10 de novembro de 2021, durante uma sessão da Câmara Municipal que votava uma reforma previdenciária. Elas ainda podem recorrer ao diretório nacional do partido contra as punições dentro do prazo de dez dias. A briga entre as duas teria começado por causa do tempo de discurso de cada uma na tribuna e se concretizado no banheiro feminino. Lima e Monteiro trocam acusações sobre a altercação: Lima diz que se defendeu de ataques e Monteiro afirma que foi esganada pela colega de partido dentro do banheiro.

Em nota divulgada nas redes sociais, Lima lamentou a decisão. “Recebo com tristeza e sentimento de forte injustiça tal decisão, considerando ter sido tolhido meu direito à ampla defesa, princípio basilar da democracia. Apenas provas irrefutáveis justificariam tal conclusão, o que não é o caso. Chegou-se a esse resultado sem instrução probatória, de forma inquisidora, sem que me fosse permitida qualquer chance de defesa, já que sequer tive a oportunidade de ser ouvida. Tal gesto atenta contra a imagem de uma instituição em que um órgão colegiado, independente, deveria respeitar valores democráticos”, afirmou a vereadora paulista. A Jovem Pan tentou contato com a defesa de Monteiro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para manifestação.