Passaporte de Bolsonaro é entregue à Polícia Federal

Ex-presidente foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investiga plano de golpe de Estado

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 Jair Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal



O passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi entregue na sede da Polícia Federal na tarde desta quinta-feira, 8, após medida cautelar autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A entrega do documento aconteceu em Brasília, segundo o advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten. “O passaporte do Presidente (sic) Jair Bolsonaro já foi entregue para as autoridades competentes, antes das 12:00, em BSB (Brasília) conforme determinação”, escreveu o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo anterior. A manifestação ocorre horas após o ex-presidente informar que não o documento não havia sido entregue porque estava na capital federal. “Meu passaporte não está comigo, está em Brasília”, afirmou. O prazo era de 24h.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Jair Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que tem como objetivo que investiga organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Além do ex-presidente, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Nota e outros aliados políticos do ex-presidente, militares e membros do governo anterior estão entre os alvos da Polícia Federal, como o general Augusto Heleno, general Walter Souza Braga Netto, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira. Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, e Marcelo Câmara, coronel do Exército e também ex-auxiliar do ex-presidente, foram alvos de prisão preventiva. No total, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão.