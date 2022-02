Paulo Maluf recebe alta e deixa Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

Ex-prefeito da capital paulista havia sido diagnosticado com Covid-19

Rovena Rosa/Agência Brasil - 27/12/2017 Paulo Maluf, que havia sido internado após diagnóstico de Covid-19, recebeu alta hospitalar



O ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, recebeu alta hospitalar na última sexta-feira, 25, e deixou o hospital Vila Nova Star. O político, que já foi prefeito da capital paulista e deputado federal, havia sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 18 de fevereiro e internou-se após a detecção do vírus. A informação foi confirmada pela sua assessoria. Paulo já havia sido internado em outras oportunidades para realizar o tratamento de um quadro de pneumonia. Em anos anteriores, o ex-parlamentar também precisou de socorros médicos em decorrência de atrofias e de um câncer de próstata.