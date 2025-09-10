‘Pedi autorização a Moraes para visitá-lo e não recebi resposta’, diz Renato Bolsonaro sobre não visitar o irmão Jair Bolsonaro

Renato diz que, por precaução, preferiu manter-se afastado para não agravar a situação jurídica do irmão

Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo Renato Bolsonaro também revelou que não tem conseguido contato com o ex-presidente



Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou sobre o processo judicial que envolve o ex-chefe do Executivo, classificando a ação como “infundada, sem amparo e sem provas”. Em entrevista, Renato fez duras críticas sobre o julgamento e sobre o papel do ministro Alexandre de Moraes. Também revelou preocupação com o estado de saúde do irmão: “Ele está debilitado, tem soluços frequentes e está abatido, sem praticar atividade física”.

O irmão do ex-presidente diz que o julgamento tem caráter político e não jurídico, destacando que “Alexandre de Moraes atua simultaneamente como vítima e juiz do caso”, o que, de acordo com ele, representa uma grave incompatibilidade: “Não se pode ser punido por intenção, principalmente quando não há provas concretas”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele também questionou as acusações de tentativa de golpe armado. Segundo Renato, a transição de governo foi realizada normalmente, com a nomeação dos comandantes das Forças Armadas, o que, para ele, contradiz a tese de tentativa de ruptura institucional: “Onde estão as armas? Quem liderou esse suposto golpe? É tudo muito frágil. O voto do Moraes é cheio de armações e histórias, sem nada concreto”, afirmou.

O voto de Fux e a esperança na reversão do julgamento

Renato espera que os demais ministros do STF sigam o entendimento técnico do ministro Luiz Fux e votem pela anulação do processo que, em sua opinião, deveria recomeçar na primeira instância. Para ele, o verdadeiro objetivo da ação é “aniquilar a direita” e inviabilizar politicamente Jair Bolsonaro, especialmente com foco nas eleições de 2026: “Está claro que querem destruir a imagem do meu irmão porque ele representa uma mudança no sistema ideológico do país.”

Sem contato com o irmão

Renato Bolsonaro também revelou que não tem conseguido contato com o ex-presidente devido à falta de resposta do ministro Alexandre de Moraes aos pedidos de visita protocolados por seus advogados. De acordo com Renato, a situação é “nebulosa”, sem clareza jurídica sobre os direitos de visita e comunicação com Jair Bolsonaro. Renato disse ainda que, por precaução, preferiu manter-se afastado para não agravar a situação jurídica do irmão.